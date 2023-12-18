Госагентство вносит ясность

В социальных сетях и СМИ распространилась информация, что якобы в школах Азербайджана ученикам запретили приносить на занятия мобильные телефоны.

В Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию заявили haqqin.az, что данная информация искажена.

В Госагентстве указали, что со второго полугодия прошлого учебного года в 300 школах Азербайджана были введены «Правила поведения учащихся в общеобразовательных учреждениях». Согласно этим правилам, ученик не должен приносить в школу умные часы и телефоны, а также другие электронные устройства. Если при необходимости учащийся приносит телефон в школу, то устройство забирается у него и возвращается по завершении занятий.

В ведомстве еще раз напоминают, что правила эти действует 300 школах, отобранных в качестве пилотных.