ООН обвиняет Россию

Россия «не приняла адекватных мер по защите мирного населения в Украине», есть признаки того, что российские войска совершили военные преступления, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Reuters сообщает, что Управление верховного комиссара выявило «грубые нарушения основополагающих прав человека, серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, в первую очередь со стороны Российской Федерации».

Как заявил Тюрк в Совете по правам человека в Женеве, в числе нарушений 142 случая казней гражданских лиц с момента вторжения России в Украину в феврале прошлого года, а также похищения людей, пытки и жестокое обращение с задержанными, в том числе сексуальное насилие.

«Российская Федерация не приняла адекватных мер по защите гражданского населения и гражданских объектов от последствий их нападений», — сказал Тюрк.

По его словам, вооруженные силы обеих стран, особенно России, должны соблюдать права человека и гуманитарное право.

«Они должны прекратить применение оружия взрывного действия с большой площадью поражения в населенных пунктах и составить подробную карту расположения мин», — заявил Тюрк.

В ответ постпредство России при ООН в Женеве обвинило Управление верховного комиссара ООН по правам человека в «обелении» преступлений, якобы совершенных украинскими военными.