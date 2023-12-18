Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:59

Между Турцией и США идет настоящая война нервов, в основе которой отказ Анкары ратифицировать в парламенте членство Швеции в НАТО пока не будет стопроцентной уверенности, что Конгресс США не заблокирует договор о продаже Турции истребителей F-16. Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил журналистам, что Вашингтон вовсе не против продажи Турции истребителей, однако Конгресс связывает эту сделку с членством Швеции в НАТО.

«Со своей стороны, мы поддерживаем продажу Турции F-16, - сказал Миллер. - Однако некоторые члены Конгресса утверждают, что она станет возможной только после того, как Турция одобрит членство Швеции в НАТО. И мы призываем Анкару сделать это как можно скорее». По мнению аналитиков, сложившаяся тупиковая ситуация является следствием длительного взаимного недоверия, возникшего между Анкарой и Вашингтоном. Стоит напомнить, что из-за покупки Турции у России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Белый дом исключил Анкару из программы производства малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 и по сей день не возвращает полтора миллиарда долларов, которые Анкара заблаговременно внесла в счет оплаты будущей сделки. Позже Турция начала переговоры о покупке модернизированных истребителей F-16 за счет уже выплаченных средств. И хотя Белый дом не возражал, мощное антитурецкое лобби в Конгрессе эту сделку заблокировало.

И, наконец, апофеоз взаимного недоверия наступил после полномасштабной военной интервенции России против Украины. Вначале турки заявили, что заблокируют вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку два эти скандинавские государства оказывают поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК). Затем американцам удалось добиться снятия вето Турции относительно Финляндии. Однако вопрос Швеции на какое-то время стал между Анкарой и Западом предметом торговли. Но даже согласившись в конце концов пустить Швецию в НАТО и даже подписав в октябре этого года соответствующий протокол, Турция все еще его не ратифицировала. В начале декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент его страны готов ратифицировать членство Швеции в НАТО, но только в обмен на одобрение Конгрессом США договора о поставке Турции F-16. И хотя официальная позиция Белого дома относительно этой сделки с Анкарой известна, Конгресс явно не торопится ее утверждать. Более того, некоторые члены Сената США, связанные с армянским и греческим лобби, уже предупредили, что вообще заблокируют продажу Турции истребителей F-16. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил в этой связи, что в конце ноября его турецкий коллега Хакан Фидан пообещал ему на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, что протокол «будет ратифицирован в ближайшие недели».

Этот же вопрос обсуждался 14 декабря в телефонном разговоре президента США Байдена с президентом Турции Эрдоганом. В информации, обнародованной Белым домом, говорится, что Джо Байден подчеркнул важность скорейшего вступления Швеции в НАТО в целях дальнейшего укрепления Североатлантического альянса. А 16 декабря эта тема была затронута в телефонном разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По имеющимся данным, Блинкен настаивал на том, что протокол о членстве Швеции в НАТО должен быть ратифицирован до конца декабря. Джеймс Джеффри, бывший посол США в Турции и специальный представитель Госдепартамента по Сирии, заявил недавно в интервью CNN Turk, что бездействие Вашингтона по одобрению договора о продаже истребителей F-16 может привести к крупному скандалу. По его словам, США должны действовать в этом вопросе быстро, поскольку продажа истребителей F-16 выгодна обеим сторонам, и американская военная промышленность от нее только выиграет.

«Президент Турции подписал протокол о членстве Швеции в НАТО и направил его в парламент, - отметил дипломат. – В данный момент турецкий парламент раздумывает над решением по этому поводу. Насколько мне известно, Анкара не начнет процесс ратификации, не имея четкой информации о дальнейших шагах США в отношении истребителей F-16, и я это понимаю. Другими словами, мяч сейчас на стороне США, и мы должны действовать без промедления». Озгюр Унлухисарджиклы, директор немецкого Фонда Маршалла по Турции, заявил в интервью радиостанции Deutsche Welle, что для разрешения этого кризиса в условиях взаимного недоверия между Анкарой и Вашингтоном стороны должны договориться о принятии синхронизированных шагов. «Согласно процедуре, протокол о членстве Швеции в НАТО должен быть представлен общему собранию парламента Турции после прохождения через парламентскую Комиссию по внешней политике, - подчеркнул эксперт. - Если турецкая сторона пойдет на этот шаг, то Госдепартамент США проинформирует Конгресс о сделке по продаже Турции истребителей F-16. Для принятия решения в распоряжении Конгресса будет 15 дней. Если к концу этого периода выяснится, что Конгресс не будет препятствовать сделке, протокол о членстве Швеции в НАТО может быть вынесен на общее собрание турецкого парламента. То есть при желании стороны могут найти путь для решения этого вопроса».