Война нервов между Анкарой и Вашингтоном: кто сделает первый шаг? наш комментарий
Между Турцией и США идет настоящая война нервов, в основе которой отказ Анкары ратифицировать в парламенте членство Швеции в НАТО пока не будет стопроцентной уверенности, что Конгресс США не заблокирует договор о продаже Турции истребителей F-16.
Накануне официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил журналистам, что Вашингтон вовсе не против продажи Турции истребителей, однако Конгресс связывает эту сделку с членством Швеции в НАТО.
«Со своей стороны, мы поддерживаем продажу Турции F-16, - сказал Миллер. - Однако некоторые члены Конгресса утверждают, что она станет возможной только после того, как Турция одобрит членство Швеции в НАТО. И мы призываем Анкару сделать это как можно скорее».
По мнению аналитиков, сложившаяся тупиковая ситуация является следствием длительного взаимного недоверия, возникшего между Анкарой и Вашингтоном. Стоит напомнить, что из-за покупки Турции у России зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Белый дом исключил Анкару из программы производства малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 и по сей день не возвращает полтора миллиарда долларов, которые Анкара заблаговременно внесла в счет оплаты будущей сделки.
Позже Турция начала переговоры о покупке модернизированных истребителей F-16 за счет уже выплаченных средств. И хотя Белый дом не возражал, мощное антитурецкое лобби в Конгрессе эту сделку заблокировало.
И, наконец, апофеоз взаимного недоверия наступил после полномасштабной военной интервенции России против Украины. Вначале турки заявили, что заблокируют вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку два эти скандинавские государства оказывают поддержку Рабочей партии Курдистана (РПК). Затем американцам удалось добиться снятия вето Турции относительно Финляндии. Однако вопрос Швеции на какое-то время стал между Анкарой и Западом предметом торговли. Но даже согласившись в конце концов пустить Швецию в НАТО и даже подписав в октябре этого года соответствующий протокол, Турция все еще его не ратифицировала.
В начале декабря президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что парламент его страны готов ратифицировать членство Швеции в НАТО, но только в обмен на одобрение Конгрессом США договора о поставке Турции F-16. И хотя официальная позиция Белого дома относительно этой сделки с Анкарой известна, Конгресс явно не торопится ее утверждать. Более того, некоторые члены Сената США, связанные с армянским и греческим лобби, уже предупредили, что вообще заблокируют продажу Турции истребителей F-16.
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил в этой связи, что в конце ноября его турецкий коллега Хакан Фидан пообещал ему на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, что протокол «будет ратифицирован в ближайшие недели».
Этот же вопрос обсуждался 14 декабря в телефонном разговоре президента США Байдена с президентом Турции Эрдоганом. В информации, обнародованной Белым домом, говорится, что Джо Байден подчеркнул важность скорейшего вступления Швеции в НАТО в целях дальнейшего укрепления Североатлантического альянса.
А 16 декабря эта тема была затронута в телефонном разговоре госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. По имеющимся данным, Блинкен настаивал на том, что протокол о членстве Швеции в НАТО должен быть ратифицирован до конца декабря.
Джеймс Джеффри, бывший посол США в Турции и специальный представитель Госдепартамента по Сирии, заявил недавно в интервью CNN Turk, что бездействие Вашингтона по одобрению договора о продаже истребителей F-16 может привести к крупному скандалу. По его словам, США должны действовать в этом вопросе быстро, поскольку продажа истребителей F-16 выгодна обеим сторонам, и американская военная промышленность от нее только выиграет.
«Президент Турции подписал протокол о членстве Швеции в НАТО и направил его в парламент, - отметил дипломат. – В данный момент турецкий парламент раздумывает над решением по этому поводу. Насколько мне известно, Анкара не начнет процесс ратификации, не имея четкой информации о дальнейших шагах США в отношении истребителей F-16, и я это понимаю. Другими словами, мяч сейчас на стороне США, и мы должны действовать без промедления».
Озгюр Унлухисарджиклы, директор немецкого Фонда Маршалла по Турции, заявил в интервью радиостанции Deutsche Welle, что для разрешения этого кризиса в условиях взаимного недоверия между Анкарой и Вашингтоном стороны должны договориться о принятии синхронизированных шагов.
«Согласно процедуре, протокол о членстве Швеции в НАТО должен быть представлен общему собранию парламента Турции после прохождения через парламентскую Комиссию по внешней политике, - подчеркнул эксперт. - Если турецкая сторона пойдет на этот шаг, то Госдепартамент США проинформирует Конгресс о сделке по продаже Турции истребителей F-16. Для принятия решения в распоряжении Конгресса будет 15 дней. Если к концу этого периода выяснится, что Конгресс не будет препятствовать сделке, протокол о членстве Швеции в НАТО может быть вынесен на общее собрание турецкого парламента. То есть при желании стороны могут найти путь для решения этого вопроса».
Однако Алан Маковски, аналитик по вопросам Турции из Центра американского прогресса, заявил в интервью радиостанции «Голос Америки», что для преодоления взаимного недоверия план по принятию сторонами синхронных шагов выглядит нереально. «Два сенатора и два конгрессмена, которые выступают против продажи Турции истребителей F-16, хотят убедиться в том, что вначале будет ратифицирован протокол о членстве Швеции в НАТО, - сказал эксперт. - В противном случае администрация Белого дома не сможет изменить их позицию».
По мнению Маковски, война между Израилем и ХАМАС еще больше осложнила ситуацию и усилила атмосферу отчужденности в отношениях между Анкарой и Вашингтоном. В частности, эксперт подчеркнул, что слова президента Турции, назвавшего ХАМАС «политической организацией, которая борется за национальную свободу», вызвали серьезную обеспокоенность в некоторых кругах Конгресса США.
Отметим, что, помимо желания получить для своих ВВС модернизированные истребители F-16, Турция также ведет переговоры о закупке истребителей Eurofighter Typhoon поколения 4+ совместного производства Германии, Великобритании, Италии и Испании. Начало переговоров по закупке 40 этих истребителей эксперты считают дополнительным козырем в руках Анкары на переговорах с американцами по истребителям F-16.
В то же время аналитики полагают, что если Турция откажется ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО, это осложнит ей также закупку Eurofighter Typhoon. В этом случае США, как минимум, используют все имеющиеся в их распоряжении рычаги давления на Германию и Великобританию, чтобы заблокировать сделку.