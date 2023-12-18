Украинское контрнаступление на юге страны летом 2023 года было затруднено из-за того, что украинская армия не располагала достаточным количеством амуниции, в частности, для контроля над воздушным пространством. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции. Его заявления приводят украинские СМИ.

«Неконтролируемое небо со стороны Украины – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выход или уже не нашли, но для этого нам нужна действительно поддержка, потому что некоторых вещей по амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим», – заявил Зеленский.

Представитель западных СМИ спросил у президента Украины, не являются ли текущие события на фронте «началом потерь» и не приведут ли они к проигрышу в войне.

Президент уверенно ответил «нет», аргументировав тем, в начале войны ситуация была существенно хуже, чем сейчас. «Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде. Сейчас у нас другая ситуация», - заявил Зеленский.

При этом президент согласился, что сегодня «существуют вызовы».

«С количеством помощи артиллерийскими снарядами, артиллерийскими системами, ПТРК, ремонтом артиллерийских систем и так далее. Но открываются постепенно хабы. Были сложности с нашими с соседями, когда мы не могли доехать до хаба, чтобы ремонтировать наше оружие. Потому что вмешивается политика. Все понимают, что непросто. Риск, о котором вы говорите, всегда есть», - сказал Зеленский.

На вопрос об окончании войны Зеленский ответил: «Если не потеряем нашу стойкость, закончим войну раньше. Если не потеряем наш дух — можно жить со скепсисом, но можно и страну про… со скепсисом. Я к этому не готов».

Зеленский также заявил, что этой зимой в Украину поступят несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot. Точного количества он не назвал, чтобы не разглашать секретную информацию.