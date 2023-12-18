Зеленский о неудачном контрнаступлении Украины прямой эфир пресс-конференции; обновлено 21:44
Украинское контрнаступление на юге страны летом 2023 года было затруднено из-за того, что украинская армия не располагала достаточным количеством амуниции, в частности, для контроля над воздушным пространством. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции. Его заявления приводят украинские СМИ.
«Неконтролируемое небо со стороны Украины – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующей амуниции. Но это не говорит о том, что мы не найдем выход или уже не нашли, но для этого нам нужна действительно поддержка, потому что некоторых вещей по амуниции у нас просто нет. Мы работаем над этим», – заявил Зеленский.
Представитель западных СМИ спросил у президента Украины, не являются ли текущие события на фронте «началом потерь» и не приведут ли они к проигрышу в войне.
Президент уверенно ответил «нет», аргументировав тем, в начале войны ситуация была существенно хуже, чем сейчас. «Мы были в самой сложной ситуации, мы были почти полностью оккупированы — по крайней мере, центральные регионы, логистика нашего государства, дороги, железная дорога, доставка продуктов питания, мы были в полной блокаде. Сейчас у нас другая ситуация», - заявил Зеленский.
При этом президент согласился, что сегодня «существуют вызовы».
«С количеством помощи артиллерийскими снарядами, артиллерийскими системами, ПТРК, ремонтом артиллерийских систем и так далее. Но открываются постепенно хабы. Были сложности с нашими с соседями, когда мы не могли доехать до хаба, чтобы ремонтировать наше оружие. Потому что вмешивается политика. Все понимают, что непросто. Риск, о котором вы говорите, всегда есть», - сказал Зеленский.
На вопрос об окончании войны Зеленский ответил: «Если не потеряем нашу стойкость, закончим войну раньше. Если не потеряем наш дух — можно жить со скепсисом, но можно и страну про… со скепсисом. Я к этому не готов».
Зеленский также заявил, что этой зимой в Украину поступят несколько новых систем противовоздушной обороны Patriot. Точного количества он не назвал, чтобы не разглашать секретную информацию.
* * * 21:00
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что страны Запада продолжат оказывать помощь Украине.
«Я уверен, что США нас не предадут, и что то, о чем мы договорились, США выполнят полностью», — сказал Зеленский про выделение нового пакета помощи от США.
Президент Украины выразил уверенность, что ЕС «в ближайшее время» также выделит средства Киеву. По его мнению, если не удастся согласовать передачу 50 миллиардов евро, «найдутся другие механизмы» помощи.
Журналист «РБК-Украина» спросил у Зеленского, согласен ли он с мнением западных лидеров о том, что война может продлиться еще долго и не завершится в 2024 году. На что президент Украины заявил, что не знает, когда закончится война с Россией.
«Я думаю, что никто не знает ответа, даже наши командиры или западные партнеры. Они не знают. Это только мысли, а мысли часто отличаются от реальности», — сказал президент Украины.
Зеленский также напомнил о прогнозах о том, что российские войска захватят Киев за три дня. «Это также были мысли. Я хочу быть корректным. Война, победа, поражение, стагнация зависят от многих решений, многих рисков, многих направлений, но в основном от нас с вами. Если не потеряем нашу стойкость, то завершим войну раньше. …Мы не готовы отдать нашу страну», — добавил Зеленский.
* * * 20:21
Президент Украины Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию по итогам 2023 года.
Украинские СМИ пишут, что из соображений безопасности точное время и локацию проведения пресс-конференции не называли вплоть до начала мероприятия.
BBC передает, что пресс-конференция началась со слов благодарности, которую президент Украины выразил воинам Вооруженных сил Украины, которые сражаются на фронте. Он также поздравил Украину с получением статуса страны-кандидата в члены Евросоюза и началом переговоров о вступлении.
Первый вопрос на пресс-конференции — о мобилизации в украинскую армию. Президент Украины заявил, что военные попросили его о мобилизации 450-500 тыс. человек, однако он предложил им доработать план, чтобы он учитывал не только привлечение новых военнослужащих, но и демобилизацию тех, кто служит уже около двух лет.
«Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддерживать это направление», — сказал Зеленский.
По его словам, в этом отношении важно соблюдать справедливость. «Мы не можем потерять самых смелых людей, их моральное состояние», — подчеркнул он.
Зеленский также заявил, что стоимость мобилизации такого числа людей составит около 500 млрд гривен (около 13 млрд долларов).