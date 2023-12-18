Пашинян созвал Совбез: обсуждали отношения с Баку
На заседании Совета безопасности Армении, которое провел во вторник, 19 декабря, премьер-министр Никол Пашинян, обсуждались вопросы, связанные с нормализацией отношений Армении и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба армянского Кабмина.
Кроме того, обсуждались вопросы продовольственной безопасности Армении, создания единой автоматизированной системы управления ВС и безопасности страны.
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