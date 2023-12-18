Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник встретился со спецпредставителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной и культурной сферах, а также региональная ситуация.

Специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой проинформировал о мероприятиях в России в связи с отмечаемым в этом году 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева, выразил готовность оказать поддержку в реализации совместных мероприятий между двумя странами в культурной и гуманитарной сферах и в следующем году.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.