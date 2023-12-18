Эрдоган уверен: Евросоюз будет тормозить принятие Украины и Молдовы

Получение Украиной, Грузией и Молдовой статуса кандидата на вступление в Евросоюз не означает, что они в итоге войдут в сообщество, переговоры будут затягиваться, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Предоставление им статуса кандидата не означает, что они станут членами Евросоюза. С ними будет начат [переговорный] процесс, который будет затягиваться. Неправильно, что Турция, готовая к вступлению в ЕС намного больше, чем многие его страны-члены, годами ждет у порога из-за препятствий политического характера», - цитирует агентство Anadolu Эрдогана.

«Ни одна из этих трех стран не может сравниться с Турцией» с точки зрения готовности стать членом Евросоюза, добавил президент Эрдоган.