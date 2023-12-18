Россия запустила по Украине беспилотники-камикадзе
Россия запустила дроны-камикадзе типа «Шахед» по Украине, воздушная тревога объявлена в Одесской области, сообщили Воздушные силы Украины и глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.
БПЛА направлялись из акватории Черного моря в сторону Черноморска и Одессы.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям Одесского района с просьбой находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
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