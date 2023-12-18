Задержанного в Армении дезертира вывезли в Россию

Российского военнослужащего Дмитрия Сетракова, который был мобилизован на войну, сбежал и скрывался в Армении, вывезли в Россию. Об этом сообщает организация «Идите лесом», которая ранее помогла мобилизованному уехать из России.

По данным правозащитников, Сетраков находится в региональном Управлении военной полиции по Южному военному округу в Ростове-на-Дону.

Это первый известный случай, когда сбежавшего за границу мобилизованного вернули в Россию, отмечает The Insider.

Дмитрий Сетраков приехал в Армению 30 ноября, а 7 декабря в городе Гюмри, где расположена российская военная база, его задержала российская военная полиция. С тех пор мужчину держали на базе. В России в отношении Сетракова возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенное военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения).