Зеленский об отношениях с главкомом Залужным

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным у него рабочие отношения и он планирует «с ним работать». Так Зеленский ответил на итоговой пресс-конференции на вопрос журналистки, есть ли какой-то конфликт между ними и планирует ли глава украинского государства увольнять Залужного.

«Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя... Планирую работать, жду от них решений...».