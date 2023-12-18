Зеленский о войне на Ближнем Востоке: Организована Россией

По его словам, война на Ближнем Востоке является трагедией и вызовом сегодня в Европе, потому что за этим «стоит влияние РФ». Из-за войны в Израиле уменьшилось внимание и помощь Украине, отметил он.

Зеленский добавил, что произошла расфокусировка внимания, помощи миру, консолидации вокруг Украины, поддержки Украины на различных международных площадках. По его словам, было уменьшено внимание к Украине и в информационном пространстве за рубежом. Он подчеркнул, что все это влияет на устойчивость Украины.

Президент Украины отметил, что в Израиле произошла трагедия, погибли люди. «Но Россия достигла здесь успеха. Надо это признать. Это очень серьезная их работа. Они не добились успеха на поле боя. Они достигли на поле дипломатическом, именно в этом треке преуспели. Это факт», – считает Зеленский.

По его словам, колебаться начали некоторые страны и начали думать, кому помочь сначала – Израилю или Украине. Он отметил, что одни говорили, что, наверное, Украине, потому что идет полномасштабная война, другие говорили, что Украина уже стоит на ногах, ей помогают второй год подряд.

Президент Украины подтвердил, что планировал поездку на Ближний Восток, но не по его вине она не состоялась.

Корреспондент агентства «Анадолу» спросил у Зеленского, видит ли он сходство с тем, что произошло с гражданским населением сектора Газа и гражданским населением Украины, и может ли он назвать гибель гражданского населения в Газе «резней».

«Мы признаем эту трагедию и признаем, что гуманитарные последствия для территории обеих стран ужасающие. Мы признаем независимый народ Израиля и независимый народ Палестины. Но я не могу это сравнить и приравнять с нашей ситуацией. Оккупация и вторжение России в Украину не начинались с террористической атаки людей с украинским гражданством на территорию России. Этого никто не делал. Мы жили в своей независимой стране. К нам пришел враг и убил наших людей, поэтому это разные вещи. И мои соболезнования еще раз», — сказал президент Украины.