В Баку с представителями ОБСЕ обсудили подготовку к президентским выборам

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился во вторник, 19 декабря, с представителями миссии БДИПЧ/ОБСЕ по оценке потребностей Мартиной Баркер-Чиганиковой и Гораном Петровым.

В МИД Азербайджана сообщили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к внеочередным президентским выборам, назначенным на 7 февраля 2024 года, и международные обязательства в этом направлении.

Эльнур Мамедов подробно проинформировал о последовательных, систематических и интенсивных шагах по подготовке к проведению свободных, справедливых и прозрачных выборов, а также мероприятиях, связанных с участием международных наблюдателей, обеспечением избирательного права граждан Азербайджана, проживающих или временно находящихся за рубежом.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.