Президент Украины о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда и на каких условиях могли бы произойти переговоры с Россией в интересах Украины, заявил, что этот вопрос (переговоры – ред.) на сегодня не актуален, он не видит такого запроса от России. Заявления Зеленского приводят украинские СМИ.

«У нас есть Формула мира. На сегодня это единственная площадка, которая работает. Последняя встреча на Мальте была очень неплохой. Почти 80 стран. После этого встреча будет в Швейцарии», - сказал Зеленский.

После этой встречи, рассказал он, будет проходить работа по организации «саммита на уровне лидеров»: «На этой встрече будут проработаны последние пять пунктов. Первые пять пунктов формулы прорабатывались между советниками на встрече на Мальте, следующие пять будут прорабатываться, дай Бог, они доработаются на встрече в Швейцарии. После этого будем организовывать саммит лидеров».

«Когда будет готов соответствующий документ, тогда мы сможем его в том или ином формате передать представителям Российской Федерации. Когда все государства мира объединятся вокруг нашего документа, то этот документ может быть передан, как это было, например, с зерном – через ООН или через других уважаемых лидеров – мы об этом еще подумаем, будет передан той стороне», - сказал Зеленский.

Он добавил, что если «та сторона» готова будет воспринимать этот документ, это будет говорить о том, что вопрос о переговорах актуален: «На сегодня оно не актуально. Запроса от России не вижу. В действиях их этого не вижу. В риторике вижу только наглость. И убийство».

«Поскольку президент РФ Владимир Путин говорит, что цели войны РФ неизменны, значит, мира он «не хочет», - добавил Зеленский.