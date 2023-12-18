В Индии анонсировали начало поставок ЗРК «Акаш» Армении
Индия в ближайшие несколько месяцев намерена начать поставки своих зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Акаш» Армении. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в Минобороны страны.
«Поставки в Армению, как ожидается, начнутся в ближайшие несколько месяцев», - указал источник.
По данным агентства, Армения приобрела у Индии эти ЗРК на сумму $600 млн.
«Многие страны, включая Бразилию, Египет и Филиппины, проявляют интерес к ЗРК «Акаш», - приводит агентство слова источника.
ЗРК «Акаш» малой дальности создан Индийской организацией оборонных исследований и разработок. Первые испытания комплекса прошли в декабре 2007 года. С тех пор было создано несколько новых модификаций.