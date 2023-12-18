В США рассказали о «волшебном горшочке», откуда идет помощь Украине

У Вашингтона нет «волшебного горшочка», из которого можно черпать деньги для Украины, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Он добавил, что США исчерпали источники помощи Киеву, кроме запрошенного президентом США Джо Байденом пакета помощи.

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать (деньги), если Конгресс не примет этот законопроект»,— приводит «Коммерсант» слова Миллера.

Представитель Госдепа добавил, что США «абсолютно точно готовы поддержать финансирование» Украины, но возможности ограничены одним пакетом помощи.

По словам Миллера, Госдеп дал понять Конгрессу США о своем желании, чтобы пакет помощи в размере $61 млрд был одобрен. Возможность дальнейшего финансирования будет обсуждаться с Конгрессом, добавил Мэттью Миллер.