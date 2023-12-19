Иран создает на Каспии отряды моряков-добровольцев

ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сформировали подразделение, состоящее из местных моряков-добровольцев, которые могут проводить операции в океане на своих судах, вооруженных ракетами, заявил командующий ВМС КСИР Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири. Об этом информирует Tasnim.

Тангсири сказал, что военно-морские силы «Басидж» (мобилизационные силы) для океанских миссий были организованы после успешного опыта ВМС КСИР по формированию морских сил «Басидж» в Персидском заливе.

Тангсири уточнил, что в Заливе сейчас находятся 55 тыс. добровольных сил и 33 тыс. судов. Вторую группировку планируется создать в Каспийском море.

Представитель КСИР также сказал, что «Басидж» состоит из больших лодок и катеров, вооруженных ракетами.