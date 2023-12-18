Помощник президента: Азербайджану и Армении удалось удивить мир...

По словам помощника президента, последние три месяца стали самым спокойным периодом в истории армяно-азербайджанских отношений с момента восстановления независимости двумя странами. «Нет ни войны, ни зверств, ни конфронтации... На местах обеспечен относительный мир. Настало время преобразовать его в длительный мир, включая подписание мирного договора», - отметил Гаджиев.

Азербайджану и Армении удалось удивить мир позитивной повесткой дня. 7 декабря две страны выступили с совместным заявлением, в котором выразили намерение продвигать мирную повестку дня и осуществлять меры укрепления доверия. Об этом сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью BBC World.

Помощник президента указал в интервью, что в настоящее время между Азербайджаном и Арменией продолжаются переговоры на дипломатическом уровне: «Азербайджан готов заключить мирный договор с Арменией. По этой причине Азербайджан также предложил пять основополагающих принципов и текст мирного договора. В настоящее время между Арменией и Азербайджаном существуют дипломатические обязательства в рамках прямых переговоров».

Хикмет Гаджиев также сказал, что Азербайджан готов рассматривать все соответствующие заявки армян по вопросу реинтеграции.

«Армения на протяжении всех лет оккупации проводила этнические чистки против азербайджанцев. Один миллион азербайджанцев по-прежнему являются беженцами и вынужденными переселенцами. Азербайджан находится в процессе возвращения миллиона беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома, они были лишены этого права более 30 лет… Несмотря на то, что мы призывали армян Карабаха остаться, они решили уехать… Азербайджан обеспечивает все возможности, включая безопасность, для их возвращения. По этой причине мы создали специальный электронный портал для подачи заявок на получение гражданства. Мы должны определить, что для возвращения армян должна существовать надлежащая правовая база. Одним из основных предварительных условий здесь является принятие гражданства Азербайджана и проживание в соответствии с законами и нормативными актами Азербайджана. По этой причине, и мы ясно дали понять, что в каждом конкретном случае мы готовы рассмотреть и обработать все соответствующие юридические заявления», - сказал он.