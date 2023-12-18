Мирный процесс затянулся: примет ли Пашинян посредничество Путина в 2024-м? наш комментарий
Как и ожидалось, Армения проигнорировала заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое проходило сегодня в Москве.
Общеизвестно, что официальный Ереван уже долгое время демонстративно бойкотирует участие в российских платформах - ни глава МИД Армении, ни секретарь Совета безопасности, ни спикер парламента, не говоря уже о премьер-министре, не участвуют в политических собраниях и форумах, которые проводятся под председательством или по инициативе Российской Федерации.
И вот, как стало известно, Никол Пашинян подтвердил участие в заседании Евразийского экономического союза, которое пройдет в Санкт-Петербурге, а также в неформальном саммите СНГ. Из чего следует, что еще до конца 2023 года премьер будет не только сидеть в одном зале с Владимиром Путиным, но и, не исключено, проведет переговоры с президентом Российской Федерации.
Так что же произошло? Ереван в очередной раз поменял концепцию?
Частично ответ на эти вопросы можно найти в публикации выходящей в Ереване газеты «Грапарак», которая пишет, что в минувшую субботу на закрытом заседании руководства правящей в Армении партии «Гражданский договор», которое проходило в Гюмри, Никол Пашинян и глава МИД Арарат Мирзоян жаловались однопартийцам на Запад. По их словам, западные партнеры недостаточно ценят рискованные шаги Армении по дистанцированию от России, а потому в отношениях с Москвой необходимо перейти к политике «мягкой силы».
Уместно напомнить в этой связи, что Россия наряду с использованием элементов угроз и давления уже давно перешла к использованию «мягкой силы» в отношениях с Арменией.
Как сообщал haqqin.az, на прошлой неделе в Москве был организован первый российско-армянский «Форум общественного диалога», большинство участников которого, с одной стороны, подчеркивали, что Армения по-прежнему остается «братской страной» и стратегическим союзником России на Южном Кавказе, а с другой, предупреждали о крайне опасных и даже экзистенциальных последствиях, подстерегающих Ереван в случае его отказа от сотрудничества с Россией.
Похоже, что обе стороны готовятся, как принято говорить в таких случаях, «слезть с дерева» и изменить тактику двусторонних отношений в связи с предстоящими в США президентскими выборами и ожидаемыми изменениями в руководстве Евросоюза.
В Армении опасаются, что в 2024 году фокус внимания Запада к Южному Кавказу не будет столь пристальным, что позволит России принять соответствующие меры по укреплению своих ослабленных позиций в Армении.
Не случайно заседание Евразийского экономического союза и неформальный саммит СНГ, запланированные в Санкт-Петербурге соответственно на 25 и 26 декабря, в Ереване рассматривают как возможность живого контакта Пашиняна с Путиным, в ходе которого премьер-министр Армении попытается снять хотя бы часть напряженности в российско-армянских отношениях.
Хотя Пашинян и члены его команды публично не выражают разочарования пассивностью Запада, они одновременно не могут не понимать – на фоне ослабления поддержки Украины Ереван не может рассчитывать в ближайшее время на гарантии безопасности или серьезную поддержку от США и Евросоюза. Что, соответственно, не оставляет Армении другого выхода, кроме как воздерживаться от публичных демаршей и вести себя по отношению к России более ответственно и сдержанно.
Что же касается России, то для нее участие Пашиняна в санкт-петербургских мероприятиях – это прекрасная возможность доказать Западу на примере Армении, что невозможно просто так, по собственному желанию, пренебречь законами политической гравитации и сойти с орбиты России.
В результате один из постулатов МИД РФ, в соответствии с которым поведение руководства Армении было вызвано разочарованием событиями в Карабахе, а потому носило исключительно временный характер, получает практическое подтверждение.
Планы властей Армении снизить в 2024 году градус напряженности в отношениях с Россией, судя по всему, связаны еще и с тщетностью попыток Запада форсировать до конца нынешнего года заключение армяно-азербайджанского мирного договора.
Уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что в ближайшие дни сколько-нибудь заметный прогресс на переговорах вряд ли возможен, а перспективы продолжения армяно-азербайджанского мирного процесса в 2024 году при посредничестве Запада могут быть ограничены. Ибо, как уже отмечалось, летом в США начнется президентская гонка, и американцам будет явно не до Южного Кавказа.
Чем, безусловно, воспользуется Россия, чтобы вновь выйти на первый план в регионе и, соответственно, вернуть Армению к московскому формату трехсторонних переговоров, от которого Ереван упорно отказывается.
К слову, в последние дни Россия вновь повторяет, что единственно возможными рамками для достижения мира между Арменией и Азербайджаном является трехстороннее заявление, принятое в Москве 10 ноября 2020 года с участием Российской Федерации.
При этом Россия напомнила, что готова провести переговоры между Азербайджаном и Арменией как на уровне министров иностранных дел, так и при непосредственном участии лидеров двух государств.