Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 00:39

Как и ожидалось, Армения проигнорировала заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое проходило сегодня в Москве. Общеизвестно, что официальный Ереван уже долгое время демонстративно бойкотирует участие в российских платформах - ни глава МИД Армении, ни секретарь Совета безопасности, ни спикер парламента, не говоря уже о премьер-министре, не участвуют в политических собраниях и форумах, которые проводятся под председательством или по инициативе Российской Федерации.

И вот, как стало известно, Никол Пашинян подтвердил участие в заседании Евразийского экономического союза, которое пройдет в Санкт-Петербурге, а также в неформальном саммите СНГ. Из чего следует, что еще до конца 2023 года премьер будет не только сидеть в одном зале с Владимиром Путиным, но и, не исключено, проведет переговоры с президентом Российской Федерации. Так что же произошло? Ереван в очередной раз поменял концепцию? Частично ответ на эти вопросы можно найти в публикации выходящей в Ереване газеты «Грапарак», которая пишет, что в минувшую субботу на закрытом заседании руководства правящей в Армении партии «Гражданский договор», которое проходило в Гюмри, Никол Пашинян и глава МИД Арарат Мирзоян жаловались однопартийцам на Запад. По их словам, западные партнеры недостаточно ценят рискованные шаги Армении по дистанцированию от России, а потому в отношениях с Москвой необходимо перейти к политике «мягкой силы». Уместно напомнить в этой связи, что Россия наряду с использованием элементов угроз и давления уже давно перешла к использованию «мягкой силы» в отношениях с Арменией. Как сообщал haqqin.az, на прошлой неделе в Москве был организован первый российско-армянский «Форум общественного диалога», большинство участников которого, с одной стороны, подчеркивали, что Армения по-прежнему остается «братской страной» и стратегическим союзником России на Южном Кавказе, а с другой, предупреждали о крайне опасных и даже экзистенциальных последствиях, подстерегающих Ереван в случае его отказа от сотрудничества с Россией.

Похоже, что обе стороны готовятся, как принято говорить в таких случаях, «слезть с дерева» и изменить тактику двусторонних отношений в связи с предстоящими в США президентскими выборами и ожидаемыми изменениями в руководстве Евросоюза. В Армении опасаются, что в 2024 году фокус внимания Запада к Южному Кавказу не будет столь пристальным, что позволит России принять соответствующие меры по укреплению своих ослабленных позиций в Армении. Не случайно заседание Евразийского экономического союза и неформальный саммит СНГ, запланированные в Санкт-Петербурге соответственно на 25 и 26 декабря, в Ереване рассматривают как возможность живого контакта Пашиняна с Путиным, в ходе которого премьер-министр Армении попытается снять хотя бы часть напряженности в российско-армянских отношениях. Хотя Пашинян и члены его команды публично не выражают разочарования пассивностью Запада, они одновременно не могут не понимать – на фоне ослабления поддержки Украины Ереван не может рассчитывать в ближайшее время на гарантии безопасности или серьезную поддержку от США и Евросоюза. Что, соответственно, не оставляет Армении другого выхода, кроме как воздерживаться от публичных демаршей и вести себя по отношению к России более ответственно и сдержанно. Что же касается России, то для нее участие Пашиняна в санкт-петербургских мероприятиях – это прекрасная возможность доказать Западу на примере Армении, что невозможно просто так, по собственному желанию, пренебречь законами политической гравитации и сойти с орбиты России. В результате один из постулатов МИД РФ, в соответствии с которым поведение руководства Армении было вызвано разочарованием событиями в Карабахе, а потому носило исключительно временный характер, получает практическое подтверждение.