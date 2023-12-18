Израиль пообещал: Лидеров ХАМАС «либо на кладбище, либо в тюрьму»

Министр обороны Израиля Йоав Галант встретился на границе с сектором Газа с армейским командованием для оценки ситуации.

Израильские СМИ сообщают, что по ее итогам Галант сказал, что «операция очень методичная, организованная: воздушная атака, артиллерийская атака, маневрирование бронетанковых войск с проникновением во все места, куда необходимо добраться. На севере сектора Газа операция направлена на окончательную зачистку анклава и проникновение в подземные туннели на большой глубине, где мы находим очень крупную добычу».

Галант заверил, что «действия будут проходить поэтапно и продолжаться до тех пор, пока не достигнем своих целей. Мы не отступим от этого места. Мы доставим лидеров этой организации убийц туда, куда они заслуживают – либо на кладбище, либо в тюрьму».