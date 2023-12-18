В России увидели «признаки преступления» в действиях Каспарова

МВД России обнаружило «признаки преступления» в действиях сооснователей Форума свободной России Гарри Каспарова и Ивана Тютрина в связи с проведением аукциона в поддержку российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Об этом информирует «Радио Свобода» со ссылкой на сообщение Форума.

В ответе инициатору проверки депутату Андрею Альшевских МВД РФ указывает, что в действиях Каспарова и Тютрина усмотрены «усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 284.1.2 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности в соответствии с законодательством РФ)». Санкция статьи предусматривает в том числе лишение свободы на срок от 1 года до 5 лет.

В МВД РФ сообщили, что материалы проверки направлены в Следственный комитет «для принятия решения в соответствии с действующим законодательством».

Аукцион был проведен в Вильнюсе 9 ноября. В качестве лотов на аукционе фигурировали «артефакты войны, предметы, предоставленные самими добровольческими батальонами, работы украинских и российских художников». По данным организаторов, были собраны более 50 тысяч евро, за которые для российских добровольцев, воюющих на стороне Украины, закупили оборудование и обмундирование.