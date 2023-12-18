«Страж процветания» не испугал хуситов

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» будут атаковать военные корабли стран международной коалиции, сформированной для обеспечения свободы навигации в Красном море. Об этом заявил член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси.

«Корабли любой страны, которая выступит против нас, будут подвергаться атакам в Красном море», - сказал представитель движения в интервью иранскому арабоязычному телеканалу Al Alam.

По его словам, хуситы обладают достаточным военным потенциалом для противостояния силам коалиции.

Накануне в ответ на действия хуситов власти США объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции под названием «Страж процветания» по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. В число участников операции должны войти Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.

В свою очередь официальный представитель движения Мухаммед Абдель Салям заявил ТАСС, что создание коалиции не повлияет на решение хуситов атаковать коммерческие суда, связанные с Израилем.