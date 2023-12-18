Указ Путина: в России отбирают газовый бизнес Wintershall и OMV

Президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall DEA и австрийской OMV в совместных предприятиях (СП) с «Газпромом» будут в принудительном порядке проданы российским собственникам.

Wintershall владела долями в двух СП по разработке ачимовских залежей Уренгойского месторождения. Кроме того, Wintershall принадлежали 35% в «Севернефтегазпроме» — операторе разработки Южно-Русского месторождения; еще 24,99% того же предприятия были в собственности у OMV. Доли в Уренгойском месторождении достанутся ООО «Газовые технологии», бенефициар которого неизвестен, а в Южно-Русском месторождении, которое изначально являлось основной ресурсной базой газопровода «Северный поток», — СОГАЗ.

Как пишет «Коммерсантъ», иностранным компаниям будет выделена компенсация, размер которой определит российское правительство. Эти средства, однако, будут заморожены в России на счетах типа С. Wintershall при уходе из России в январе оценила убыток от списания активов в €5,3 млрд, включая доли в «Северных потоках».