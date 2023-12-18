Заявления экс-генсека НАТО Зеленский назвал «бредом»

Заявления о том, что Украина могла бы вступить в НАТО только с теми территориями, которые сейчас находятся под ее контролем, не имеют под собой оснований: Киев не получал предложений о членстве в таком формате, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Сигналы по поводу частичного участия какого-то — это бред. Без обид для тех, кто такое говорит», — сказал Зеленский, пояснив, что не считает реалистичной идею о том, что НАТО может распространить гарантии безопасности на часть территории Украины.

Он также отметил, что такой шаг чреват прямым конфликтом Альянса с Россией, поскольку Киев не собирается отказываться от оккупированных территорий.

По его словам, полноценное вступление Украины в Североатлантический альянс было бы «самым мощным вариантом» для обеспечения безопасности страны. «Но нас не приглашают в НАТО», — заявил Зеленский.

С идеей о «частичном вступлении» Украины в НАТО выступал бывший генеральный секретарь блока Андерс Фог Расмуссен. По его мнению, данное решение снизит угрозу конфликта между НАТО и Россией. Но глава Офиса Зеленского Андрей Ермак раскритиковал это предложение, подчеркнув, что оно не соответствует принципу территориальной целостности и суверенитета страны.