Принадлежавшую Пригожину компанию возглавил частный детектив

Генеральным директором компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», которые учредил бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, стал предприниматель Владислав Писаренок.

РБК передает, что соответствующие изменения отражены в базах СПАРК (аналитическая система, предоставляющая информацию о российских компаниях и организациях, а также социально-экономические сведения о регионах и отраслях) и ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). Из них следует, что Писаренок возглавил обе компании 18 декабря.

Издание The Bell пишет, что как минимум до 2021 года он был заместителем гендиректора петербургского детективного агентства «Ваш детектив».

Доверительным управляющим в компаниях с конца ноября значился сын Пригожина Павел; управление перешло сыну бизнесмена по праву наследования.

Согласно информации СПАРК, «Конкорд кейтеринг» специализируется на ресторанной деятельности, в том числе по обслуживанию банкетов, и поставке продуктов. Евгений Пригожин значится гендиректором компании с февраля 2018 года. «Конкорд менеджмент и консалтинг» занимается оптовой торговлей, ресторанной деятельностью и строительством, Пригожин возглавлял ее с 2005 по 2016 год, затем — с апреля 2018-го.