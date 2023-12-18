Взрывы под Киевом, воздушная тревога в регионах Украины
Взрывы раздались ночью неподалеку от окраин Киева, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале.
«В пригороде столицы работает ПВО», - говорится в сообщении.
Позже Киевская областная военная администрация в Telegram-канале сообщила о новых взрывах. Другие подробности не приводятся.
Воздушные силы ВСУ сообщают об угрозе российских авиаударов в нескольких регионах Украины, в том числе в Киеве.
Ранее сообщалось о том, что российские дроны-камикадзе вылетели в направлении Одесской области из акватории Черного моря. Затем поступили данные об угрозе ударов в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Житомирской областях. Позже в некоторых из этих областей тревогу отменили.