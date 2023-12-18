Света в конце тоннеля нет: женщина вернулась к жизни после 24 минут клинической смерти

Канадей признали мертвой после внезапной остановки сердца в феврале этого года. Возможно, это произошло из-за осложнений, вызванных COVID-19. Врачи скорой, приехавшие по вызову, в течение 24 минут пытались спасти ей жизнь и делали искусственное дыхание, чтобы запустить сердце.

В США писательница Лорен Канадей вернулась к жизни после 24 минут клинической смерти и рассказала, что чувствовала все это время. Женщина описала свой опыт в мемуарах «Авеню Независимости» и поделилась воспоминаниями на Reddit-форуме, передает focus.ua.

«После этого я лежала в коме 2 дня. Не помнила ни того, что было неделю назад, ни большей части времени, проведенного в отделении интенсивной терапии. Говорят, что я все время забывала, почему оказалась в больнице», — вспоминает Лорен.

«После 9 дней пребывания в отделении интенсивной терапии меня признали «когнитивно нетронутой» и у меня не было видимых повреждений головного мозга» – рассказывает она.

Результаты ее электроэнцефалограммы – теста, измеряющего электрическую активность мозга – оказались нормальными, несмотря на то, что сразу после реанимации у нее произошел эпилептический приступ, который длился более 30 минут. Парамедики связали ее остановку сердца с осложнениями, вызванными COVID, тест на который у нее оказался положительным при поступлении в отделение интенсивной терапии.

С клинической точки зрения она испытала аутореанимацию. Это редкое явление, точная причина которого остается неизвестной, возникает, когда пациент, «объявленный умершим от остановки сердца, внезапно дает признаки жизни», создавая впечатление, будто он вернулся из мертвых, хотя на самом деле он никогда не умирал.

По словам женщины, она не видела того, что часто описывают в кино и медиа: вся жизнь не проносилась перед глазами и не было света в конце тоннеля. Смерть, по ее мнению, больше похожа на сон, когда тело и душу охватывает ощущение «чрезвычайного покоя».

Женщина сказала, что ее «второе пришествие» оказало долгосрочное влияние на ее личность: «Изменились предпочтения в еде, и у меня другие приоритеты, влияющие на дружбу/отношения. Моя любовь к мужу действительно возросла, но, возможно, здесь есть какое-то поклонение герою. Я чувствую, что моя первая жизнь закончилась в феврале, и я проснулась для второй жизни, имея уже новый взгляд. Между жизнью и смертью очень тонкая грань. Благодарна за то, что могу проводить больше времени с друзьями и семьей. Поэтому больше не беспокоюсь о смерти».

Лорен на время вынужденно сделала перерыв в работе и проходит еженедельную терапию.