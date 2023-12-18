Совбез ООН снова перенес голосование по Газе

Совет Безопасности ООН перенес на среду голосование по подготовленному арабскими государствами проекту гуманитарной резолюции, направленной на улучшение положения с поступлением помощи в сектор Газа. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

Голосование было запланировано на 18 декабря, однако его проведение сдвигалось уже несколько раз. «Голосование перенесено на среду», - указал собеседник агентства. Заседание намечено на утро 20 декабря.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер 19 декабря заявил, что его страна ведет конструктивные консультации в СБ ООН по проекту резолюции о секторе Газа и решает оставшиеся вопросы по тексту документа.

Проект, авторами которого выступили Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван способствовать улучшению условий для поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.