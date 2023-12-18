Зеленский рассказал, где его семья

«Для моей семьи итоги года такие же, как для каждой семьи, которая полностью в Украине. Все вызовы нам понятны. Мы понимаем, что у нас есть возможность жить и работать, служить Украине, есть возможность быть вместе. Сегодня быть в Украине и даже иногда в разных локациях, это все равно быть вместе. Ибо воин, который на фронте, и его девушка или жена, которая в Киеве или другом городе, чувствует, кого он защищает», - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что его жена поддерживает его и работает много. «Сын то ходит в школу, то… онлайн, как, пожалуй, все парни и девушки. А дочка моя в университете. И я рад, что они здесь. И мне очень приятно, что это они сделали свой личный выбор и делают свой личный вклад как каждая семья в Украине», - подчеркнул Зеленский.