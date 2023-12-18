Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах

Верховный суд штата Колорадо запретил бывшему лидеру США Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году. Соответствующий документ размещен в электронной базе инстанции.

Это решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к Конституции США, который запрещает занимать высшую государственную должность тем, кто участвовал в мятеже.