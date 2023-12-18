Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие

Израиль предложил ХАМАС временно прекратить боевые действия на одну неделю в рамках нового соглашения об освобождении пленных. Об этом сообщает портал Axios.

По информации, опубликованной порталом, предложение было сделано главой израильского разведывательного агентства «Моссад» Давидом Барнеа с целью возобновить переговоры с ХАМАС и обеспечить освобождение около 40 пленных, включая женщин, мужчин старше 60 лет и людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Израиль также заявил о готовности согласиться на временное прекращение огня на протяжении не менее одной недели.