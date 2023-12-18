Экс-сотрудники Палаты Аудиторов ответят перед законом

Экс-сотрудники Палаты Аудиторов Азербайджана привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщает haqqin.az, бывший начальник управления финансово-технического обеспечения, главный бухгалтер Вели Рагимов, финансист-бухгалтер управления финансового обеспечения и внешних сношений Говхар Ахмедова и другой аудитор Фарида Новрузова обвиняются в хищении средств.

Им предъявлено обвинение по статье 179.4 УК Азербайджана (хищение в особо крупном размере).

Уголовное дело находится в производстве судьи Эльнура Нуриева в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Время подготовительного заседания суда пока не назначено.

Отметим, что Вели Рагимов был снят с должности в прошлом месяце.