После Пригожина в ЦАР пришли американцы

В Центральноафриканскую Республику (ЦАР) прибыли сотрудники американской частной военной компании Bancroft. Наемники находятся в Банги и собираются заняться подготовкой местных военных. Сейчас они ищут подходящее место для «размещения оборудования, в частности, беспилотников», сообщают источники RFI.

По словам собеседника издания из сферы «международной безопасности», Bancroft займется «созданием хорошо обученного подразделения», которое будет защищать объекты горнодобывающей инфраструктуры» в районах, где действуют военизированные группировки. Месторождения будут разрабатываться «людьми, близкими к правительству» ЦАР, а прибыль делиться между государством, Bancroft и населением.

Ранее Bancroft работала в Сомали, Уганде, Кении и Ливии. Собеседники издания предполагают, что США могут использовать ее и в ЦАР, чтобы положить конец российской гегемонии в институтах республики, которая дала трещину после гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Источник в военных кругах считает, что американцы «решили конкурировать с компанией «Вагнер» на ее территории. Однако в Госдепе США отрицают связь с Bancroft. Представитель ведомства заявил RFI, что Вашингтон «не просил» ЧВК «об участии». Сама компания не ответила на вопросы, отправленные по электронной почте.