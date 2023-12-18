А нужен ли Путину Орбан без Венгрии в ЕС и НАТО? наш комментарий
ЕС начинает переговоры с Украиной о ее вступлении в организацию. Как известно, по предложению канцлера Германии Олафа Шольца премьер Венгрии Виктор Орбан на момент голосования добровольно покинул помещение и не участвовал в голосовании. Решение было принято единогласно.
Правда, потом Орбан вернулся в зал и наложил вето на решение о выделении Украине экономической помощи в 50 млрд евро из бюджета ЕС. Но принцип «обойти Орбана, удалив его из зала» европейцам, судя по всему, весьма понравился.
Что примечательно, это произошло после того, как за день до саммита ЕС разблокировал Венгрии доступ к 10 миллиардам евро из 30 замороженных. ЕС сделал вид, что Венгрия показала прогресс в обеспечении независимости судебной системы и других реформах. Венгерский премьер на игру не поддался, оставаясь принципиальным противником того, чтобы Евросоюз помогал Украине.
30 миллиардов – цена принципиальности Орбана. Не так уж и мало, как ни крути, а 1/6 венгерского ВВП. То есть венгерский премьер может за эти деньги и дефицит бюджета страны закрыть, 6% от ВВП, по данным на 2022 год, и еще некоторые дыры от собственных «успехов» в экономической политике запросто закрыть. При этом выглядя в глазах венгров этаким «проводником национальных венгерских интересов» в Евросоюзе.
Причем куражится он, противопоставляя свое мнение 26 другим членам ЕС в совершенно комфортных условиях. Процедуры исключения из ЕС не существует, а сама Венгрия из организации не уйдет ни при каких обстоятельствах. Зачем это надо Орбану, если можно бесплатно получать от ЕС огромные деньги?
«Орбан не гнушается ничем. Он хладнокровный тактик, которому личные интересы гораздо важнее, чем, например, интересы ЕС или НАТО. Если угодно, он - адвокат Путина в западном мире. Во всяком случае, ни один глава правительства стран ЕС не координирует свою работу с Путиным так тесно, как Орбан», - писала еще в начале 2022 года немецкая редакционная сеть RND.
«Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе поддерживаем их». «Украина с самого начала российского вторжения должна была пойти на уступки Кремлю. Если бы с самого начала были переговоры, не было бы столько смертей и страна не была бы разрушена» - эти и другие высказывания венгерского премьера поневоле заставляют задуматься, где заканчивается Виктор Орбан и начинается Владимир Путин. И наоборот.
Да Орбан и во внутренней политике идет по стопам своего российского союзника. Патернализм и доминанта «государственника» над либерализмом – отличительная черта Венгрии Виктора Орбана. Правящий класс контролируют предприятия и компании, составляющие около 30% ВВП страны, – в сфере услуг и туризма, общественного питания, сельского хозяйства и так далее. Сам Орбан, отвергая обвинения, назвал данный процесс «созданием в Венгрии национальной буржуазии».
Орбаном восхищается большинство венгров. Возможно, лучшее сравнение было бы с российской глубинкой. Там, как и в Венгрии, любят таких лидеров. Но при этом Орбан – не марионетка, а искренний последователь усиления роли своей страны. Он не питает иллюзий, что союз с Путиным может заменить для Венгрии союз с Европой. И прекрасно понимает, что членство в ЕС и НАТО – как раз то, что придает Венгрии ценность в глазах Кремля.
Но сейчас он на кураже, поскольку чувствует, что способен своей линией выдавить из ЕС гораздо больше. И для Брюсселя ничего лучше не остается, чем периодически просить его во время голосования выходить из зала. Издержки демократии, знаете ли…