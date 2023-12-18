Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:17

ЕС начинает переговоры с Украиной о ее вступлении в организацию. Как известно, по предложению канцлера Германии Олафа Шольца премьер Венгрии Виктор Орбан на момент голосования добровольно покинул помещение и не участвовал в голосовании. Решение было принято единогласно. Правда, потом Орбан вернулся в зал и наложил вето на решение о выделении Украине экономической помощи в 50 млрд евро из бюджета ЕС. Но принцип «обойти Орбана, удалив его из зала» европейцам, судя по всему, весьма понравился.

Что примечательно, это произошло после того, как за день до саммита ЕС разблокировал Венгрии доступ к 10 миллиардам евро из 30 замороженных. ЕС сделал вид, что Венгрия показала прогресс в обеспечении независимости судебной системы и других реформах. Венгерский премьер на игру не поддался, оставаясь принципиальным противником того, чтобы Евросоюз помогал Украине. 30 миллиардов – цена принципиальности Орбана. Не так уж и мало, как ни крути, а 1/6 венгерского ВВП. То есть венгерский премьер может за эти деньги и дефицит бюджета страны закрыть, 6% от ВВП, по данным на 2022 год, и еще некоторые дыры от собственных «успехов» в экономической политике запросто закрыть. При этом выглядя в глазах венгров этаким «проводником национальных венгерских интересов» в Евросоюзе. Причем куражится он, противопоставляя свое мнение 26 другим членам ЕС в совершенно комфортных условиях. Процедуры исключения из ЕС не существует, а сама Венгрия из организации не уйдет ни при каких обстоятельствах. Зачем это надо Орбану, если можно бесплатно получать от ЕС огромные деньги?

«Орбан не гнушается ничем. Он хладнокровный тактик, которому личные интересы гораздо важнее, чем, например, интересы ЕС или НАТО. Если угодно, он - адвокат Путина в западном мире. Во всяком случае, ни один глава правительства стран ЕС не координирует свою работу с Путиным так тесно, как Орбан», - писала еще в начале 2022 года немецкая редакционная сеть RND. «Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе поддерживаем их». «Украина с самого начала российского вторжения должна была пойти на уступки Кремлю. Если бы с самого начала были переговоры, не было бы столько смертей и страна не была бы разрушена» - эти и другие высказывания венгерского премьера поневоле заставляют задуматься, где заканчивается Виктор Орбан и начинается Владимир Путин. И наоборот.