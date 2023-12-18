А нужен ли Путину Орбан без Венгрии в ЕС и НАТО? наш комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

ЕС начинает переговоры с Украиной о ее вступлении в организацию. Как известно, по предложению канцлера Германии Олафа Шольца премьер Венгрии Виктор Орбан на момент голосования добровольно покинул помещение и не участвовал в голосовании. Решение было принято единогласно.

Правда, потом Орбан вернулся в зал и наложил вето на решение о выделении Украине экономической помощи в 50 млрд евро из бюджета ЕС. Но принцип «обойти Орбана, удалив его из зала» европейцам, судя по всему, весьма понравился.

Новый принцип - «обойти Орбана, удалив его из зала»

Что примечательно, это произошло после того, как за день до саммита ЕС разблокировал Венгрии доступ к 10 миллиардам евро из 30 замороженных. ЕС сделал вид, что Венгрия показала прогресс в обеспечении независимости судебной системы и других реформах. Венгерский премьер на игру не поддался, оставаясь принципиальным противником того, чтобы Евросоюз помогал Украине.

30 миллиардов – цена принципиальности Орбана. Не так уж и мало, как ни крути, а 1/6 венгерского ВВП. То есть венгерский премьер может за эти деньги и дефицит бюджета страны закрыть, 6% от ВВП, по данным на 2022 год, и еще некоторые дыры от собственных «успехов» в экономической политике запросто закрыть. При этом выглядя в глазах венгров этаким «проводником национальных венгерских интересов» в Евросоюзе.

Причем куражится он, противопоставляя свое мнение 26 другим членам ЕС в совершенно комфортных условиях. Процедуры исключения из ЕС не существует, а сама Венгрия из организации не уйдет ни при каких обстоятельствах. Зачем это надо Орбану, если можно бесплатно получать от ЕС огромные деньги?

Орбан не питает иллюзий, что союз с Путиным может заменить для Венгрии союз с Европой

«Орбан не гнушается ничем. Он хладнокровный тактик, которому личные интересы гораздо важнее, чем, например, интересы ЕС или НАТО. Если угодно, он - адвокат Путина в западном мире. Во всяком случае, ни один глава правительства стран ЕС не координирует свою работу с Путиным так тесно, как Орбан», - писала еще в начале 2022 года немецкая редакционная сеть RND.

«Украина перестала быть суверенной страной. У них нет денег. У них нет оружия. Они могут воевать только потому, что мы на Западе поддерживаем их». «Украина с самого начала российского вторжения должна была пойти на уступки Кремлю. Если бы с самого начала были переговоры, не было бы столько смертей и страна не была бы разрушена» - эти и другие высказывания венгерского премьера поневоле заставляют задуматься, где заканчивается Виктор Орбан и начинается Владимир Путин. И наоборот.

Орбаном восхищается большинство венгров. Возможно, лучшее сравнение было бы с российской глубинкой. Там, как и в Венгрии, любят таких лидеров. Но при этом Орбан – не марионетка, а искренний последователь усиления роли своей страны

Да Орбан и во внутренней политике идет по стопам своего российского союзника. Патернализм и доминанта «государственника» над либерализмом – отличительная черта Венгрии Виктора Орбана. Правящий класс контролируют предприятия и компании, составляющие около 30% ВВП страны, – в сфере услуг и туризма, общественного питания, сельского хозяйства и так далее. Сам Орбан, отвергая обвинения, назвал данный процесс «созданием в Венгрии национальной буржуазии».

Орбаном восхищается большинство венгров. Возможно, лучшее сравнение было бы с российской глубинкой. Там, как и в Венгрии, любят таких лидеров. Но при этом Орбан – не марионетка, а искренний последователь усиления роли своей страны. Он не питает иллюзий, что союз с Путиным может заменить для Венгрии союз с Европой. И прекрасно понимает, что членство в ЕС и НАТО – как раз то, что придает Венгрии ценность в глазах Кремля.

Но сейчас он на кураже, поскольку чувствует, что способен своей линией выдавить из ЕС гораздо больше. И для Брюсселя ничего лучше не остается, чем периодически просить его во время голосования выходить из зала. Издержки демократии, знаете ли…