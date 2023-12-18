Компания Azpetrol ввела в эксплуатацию 102-ю АЗС модульного типа в Ханкенди

Компания Azpetrol, имеющая самую большую в Азербайджане сеть АЗС, в соответствии со cтратегическим планом развития 19 декабря ввела в эксплуатацию 102-ю по счету АЗС модульного типа в Ханкенди. На новой АЗС будет осуществляться продажа АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива.

Первая автозаправочная станция компании Azpetrol – «Спартак» была открыта 15 июля 1997 года в Баку по адресу: Насиминский район, Московский проспект, 1013-й квартал.

В настоящее время компания Azpetrol имеет в большинстве экономических зон Азербайджана в общей сложности 102 автозаправочные станции, 20 постов для зарядки электромобилей.

Azpetrol на пути постоянного развития!