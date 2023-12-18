Украина осталась на следующий год

Вопрос помощи Украине от США переносится на январь 2024 года. Об этом говорится в совместном заявлении демократов и республиканцев в Сенате.

«В течение декабрьских и январских каникул наши переговорщики будут проводить очень тщательную работу, и наша цель — что-то сделать сразу после нашего возвращения», — сказал журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Информацию о том, что соглашение не будет достигнуто до конца года, также подтвердил сенатор от Республиканской партии Джон Тьюн.

В то же время лидеры двух партий в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл в совместном заявлении отметили, что переговорщики добились «обнадеживающего» прогресса, однако решить некоторые «сложные вопросы» им пока не удалось.

Напомним, республиканцы обещают разблокировать помощь Украине на $61 млрд, если Джо Байден ужесточит миграцию через мексиканскую границу.