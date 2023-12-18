В дошкольных образовательных учреждениях Баку проведены мониторинги
В 175 дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования города Баку, проведены мониторинги. Об этом haqqin.az сообщили в Управлении.
Основной целью проведения мониторингов является осуществление управления и контроля приема детей в дошкольные образовательные учреждения, посещаемости, питания детей, организации воспитательного процесса, а также анализа реального положения дел, трудовой и исполнительской дисциплины, снабжения, хозяйственной деятельности с учебно-педагогическими и методическими документами, а также принятия необходимых мер в соответствии с законодательством.