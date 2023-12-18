Помощник президента: Выборы пройдут на всей территории Азербайджана

Сегодня избирательное законодательство Азербайджана по своей демократичности не уступает законодательству ведущих стран мира. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - начальник отдела по территориально - организационным вопросам Зейнал Нагдалиев на совещании для председателей окружных избирательных комиссий в Центральной избирательной комиссии.

"Даются серьезные поручения по повышению прозрачности избирательного процесса, недопущению каких-либо нарушений закона. Главным условием для успешных результатов выборов стала политическая воля Ильхама Алиева, его политический авторитет во всем мире и тесная связь с народом. Благодаря твердой воле президента суверенитет был восстановлен на всей территории страны. На освобожденных территориях ведутся масштабные восстановительные работы. Весь мир с восхищением наблюдает за процессом Великого возвращения на освобожденные территории. На эти территории уже переселены 4 395 человек. Также более 20 тысяч человек привлечены к работам по реконструкции освобожденных территорий. После обретения Азербайджаном независимости на этих территориях впервые пройдут выборы", - отметил он.