Председатель ЦИК: Предстоящие выборы будут «выборами столетия»
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на совещании для председателей окружных избирательных комиссий назвал предстоящую в Азербайджане президентскую гонку «выборами столетия».
Глава ЦИК напомнил, что выборы будут проведены на всей территории суверенного Азербайджана.
«Предстоящие выборы будут «выборами столетия». Азербайджан полностью восстановил территориальную целостность», - отметил он.
Также Мазахир Панахов сказал, что выборы открыты для международной общественности.
При этом он отметил, что существуют определенные предвзятые институты, которые злоупотребляют выборами. «Есть определенные предвзятые институты, которые злоупотребляют выборами. Мы должны хорошо выполнять свою работу. У нас нет недовольства международными институтами. Мы проведем выборы прозрачно», - сказал он.