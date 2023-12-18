В Кувейте новый эмир

83-летний Машааль Аль Джабер Аль Ахмед Ас Сабах принес присягу перед Национальной ассамблеей Кувейта в качестве нового, 17-го по счету, правителя страны после кончины от болезни бывшего эмира, его старшего брата Наввафа, передает Первый канал Кувейтского телевидения.

Предыдущий эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах находился на престоле Кувейта с сентября 2020 года. Он скончался 16 декабря в возрасте 86 лет.