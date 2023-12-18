Турция оценила ущерб от февральских землетрясений

Общий ущерб Турции от землетрясений, которые произошли в феврале 2023 года, составил 110 млрд долларов. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки, отметив, что 66% турецкой территории находится в зоне сейсмического риска.

"Наши общие убытки от землетрясений 6 февраля оцениваются в 110 млрд долларов. В зоне риска землетрясений первой и второй категорий находятся 66% территории нашей страны и 71% ее граждан", - заявил министр.

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались на обширной территории и в соседних странах.