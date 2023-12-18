Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) чаще всего проявляется осенью и зимой. Дети часто заболевают ОРВИ в возрасте 1-7 лет в детских садах, школах, особенно в начальных классах, поскольку у них еще не полностью сформировалась иммунная защита. Близкие контакты между детьми усиливают риск заражения.

Как сообщает haqqin.az, об этом в прямом эфире на странице министерства в Instagram сказала педиатр научно-исследовательского педиатрического института Министерства здравоохранения Гюльназ Агаева.

По ее словам, иммунную систему, в частности, можно укрепить с помощью рационального питания, достаточной физической активности и сна. Важнейшим моментом рационального питания является грудное молоко для детей до 2 лет.

«Благодаря естественному питанию младенец получает вещества, связанные с иммунной системой. Для стимулирования иммунитета детям старшего возраста рекомендуется отдавать предпочтение зеленым овощам, желтым фруктам и кисломолочным смесям. Детям старше 3 лет предпочтительнее давать квашеную капусту. В повседневной жизни для детей важна достаточная физическая активность», - сказала врач.

По ее словам, научно подтверждено, что витамин D3 играет важную роль в укреплении иммунной системы. Витамин D вырабатывается кожей под воздействием ультрафиолетовых лучей. Ввиду того, что ультрафиолетовый индекс в Азербайджане постоянен и равен 2, для выработки витамина D необходимо находиться на воздухе до 2 часов в течение дня.

Гюльназ Агаева отметила, что прием витамина D рекомендуется в утренние часы. «Для укрепления иммунной системы еще одним важным фактором является регулярный сон. В зависимости от возраста детей продолжительность сна различается. У новорожденных она составляет 18-20 часов, а у трехлетних детей - снижается до 11 часов. В гигиене сна рекомендуется ложиться спать и вставать в одно и то же время», - сказала врач.

По ее словам, недостаток или переизбыток витаминов в организме ребенка может стать причиной необратимых осложнений в будущем, и поэтому здесь очень важна консультация врача.

«Каждый препарат или биодобавка назначается с учетом возраста, веса и наличия патологии детских органов. При дозировке очень важно учитывать продолжительность и часы приема в течение дня»,- сказала Агаева.

Педиатр также сообщила, что Минздрав регулярно публикует просветительскую информацию и постеры о том, что лекарства и пищевые добавки без консультации врача нельзя давать детям.