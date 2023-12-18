Байден заявил, что Трамп цитирует «старого приятеля» Путина

Президент США Джо Байден заявил, что его предшественник Дональд Трамп согласен с Россией по многим вопросам. Так он прокомментировал высказывание Трампа, который во время выступления в Нью-Гэмпшире повторил слова Владимира Путина о том, что события в США «показывают всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

Байден затронул эту тему на приеме в Мэриленде, организованном для сбора средств на его предвыборную кампанию. «В эти выходные дни Трамп поддержал своего старого приятеля Путина. Трамп даже его процитировал... Это не удивляет. В конце концов, есть много согласия между Москвой и Мар-а-Лаго (поместье экс-президента США во Флориде)», — цитирует Байдена ТАСС.

По его мнению, самая большая угроза, исходящая от Трампа,— «это угроза нашей демократии». «Выражения, которые он использует, напоминают нам о тех, которые исходили из Германии в 1930-х годах. Он называет тех, кто выступает против него, паразитами»,— добавил американский президент, отметив, что даже консервативные республиканцы не поддерживают такую риторику.