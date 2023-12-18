Названо число избирателей в Карабахе и Восточном Зангезуре
Ожидается, что на освобожденных территориях Азербайджана в каждом избирательном пункте проголосуют приблизительно 800-900 избирателей.
Об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.
По его словам, на освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков. «Там проголосуют около 23 тысяч избирателей. На каждый участок приходится 800-900 избирателей. Это хороший показатель», - сказал председатель ЦИК.