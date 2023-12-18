Германия хочет изъять российские активы и пополнить ими госбюджет

Генеральная прокуратура Германии хочет изъять часть российских активов на сумму более €720 млн и пополнить ими госбюджет. Как сообщил на своем сайте журнал Der Spiegel, соответствующий запрос подан в суд Франкфурта-на-Майне.

В настоящий момент российские активы в ФРГ остаются замороженными.

В Генпрокуратуре подтвердили подачу запроса в суд о конфискации российских активов. В распространенном заявлении ведомства говорится, что Генпрокуратура намерена "изъять средства на счете российского финансового учреждения в банке во Франкфурте-на-Майне на сумму более €720 млн из-за попытки нарушения эмбарго, наказуемой согласно Закону о внешней торговле".

Генпрокуратура ФРГ не называет владельца средств и пишет о "российском финансовом институте". В свою очередь, журнал Der Spiegel утверждает, что владельцем активов, о которых идет речь, является Национальный расчетный депозитарий.