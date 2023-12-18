Кремль сообщил о встрече Путина и Назарбаева в Москве

Президент РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который в прошедшие выходные находился в Москве. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что встреча носила частный характер.

«Он [Назарбаев] действительно был в Москве, и была его частная, абсолютно частная встреча с президентом», - сказал Песков.

«Это мы можем подтвердить, да», - добавил представитель Кремля.