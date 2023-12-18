Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 14:12

На исходе второго года войны в Украине мир потряс новый, не менее масштабный по политической значимости конфликт на Ближнем Востоке, еще больше усиливший глобальную фрагментацию. Любопытно, что этот процесс наблюдается не только между Западом, Востоком или Югом, но и между странами, которые считаются союзниками. К примеру, в странах Балтии, как отмечают западные СМИ, стали сомневаться в готовности Соединенных Штатов Америки проявить решимость и рисковать своими вооруженными силами ради защиты безопасности этого региона.

Так, агентство Bloomberg сообщает, что официальные лица в странах Балтии выражают в кулуарах сомнение в способности Запада разгромить российские войска в Украине и поддержать союзников в Литве, Латвии и Эстонии в случае конфликта уже на их территории. Следует отметить, что бывшие республики советской Прибалтики, входящие ныне в Североатлантический блок НАТО, проявляют сегодня повышенную антироссийскую активность. Что Москва, неоднократно заявлявшая о значительном наращивании военной активности НАТО у своих западных границ, считает реальной угрозой своим интересам. Как подчеркивает Кремль, Россия никому не несет угрозы, но будет оперативно и жестко реагировать на любые действия, способные нанести ущерб ее национальным интересам. А значит, соответствующим образом реагировать на действия стран, являющихся союзниками США. Несмотря на принципиально разные «весовые категории» России и трех небольших балтийских стран, все прекрасно понимают, что любая конфликтная ситуация на северо-западных границах ЕС и России может перерасти в полномасштабную войну с участием Соединенных Штатов Америки.

Однако ситуация в Украине, которая, судя по всему, превращается в жертву противостояний между Белым домом и Конгрессом, а также между Израилем и Палестиной, внесла в устоявшуюся ситуацию новые коррективы, пугающие прибалтов, как, впрочем, и украинцев, ничуть не меньше, чем перспектива открытой войны с Россией. И сегодня, вопреки заявлениям президента Байдена, в столицах стран Балтии все чаще возникают вопросы о готовности США и их союзников защитить их. Характерно, что Литва, Латвия и Эстония не одиноки в этих сомнениях. На фоне ситуации, складывающейся в Украине, даже близкие партнеры и союзники США задаются вопросом о стратегической надежности Вашингтона. Ведь результаты провала в оказании помощи Киеву могут оказаться намного более серьезными, нежели последствия вывода американских сил из Афганистана в 2021 году. Мало того, на сомнения союзников США, спровоцированных ухудшающейся ситуацией в Украине, накладывается страх перед перспективой победы на предстоящих президентских выборах в США экс-президента Дональда Трампа. Европейцы прекрасно помнят его обещания вывести Штаты из всех крупных альянсов, включая НАТО, которые Трамп в случае избрания на второй срок однозначно выполнит, после чего начнется самый настоящий военный хаос. А если к тому же Трамп заключит по поводу Украины сделку с Москвой, то о стратегическом альянсе США со странами Евросоюза можно будет говорить исключительно в прошедшем времени.

Уместно вспомнить в этой связи, что Россия неоднократно извещала Запад о полной неприемлемости поставок вооружений для Украины, предупреждала, что, вооружая Киев, НАТО играет с огнем, что сам факт поставок оружия, равно как и подготовка кадров для ВСУ на территории Великобритании, Германии, Италии, подтверждает прямое участие США и НАТО в войне России с Украиной… Увы, в очередной раз приходится констатировать, что наш мир становится все более непредсказуемым. Казалось бы, еще недавно мы наблюдали диаметрально противоположный процесс, когда союзники России один за другим стали отворачиваться от Кремля, когда даже созданная и оберегаемая Россией Армения, поняв, что Москва не собирается воевать с Азербайджаном за ее геополитические амбиции, взяла открытый курс на Запад…