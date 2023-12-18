Помощник президента: У Азербайджана больше нет никаких военных целей

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Newsweek отверг опасения о том, что Баку планирует силой оружия «прорубить сухопутный коридор» в Нахчыван через территорию Армении.

«Мы видим ложный алармизм и истерию со стороны Армении, а также нарратив некоторых партнеров о неких других намерениях Азербайджана. У Азербайджана больше нет никаких военных целей. Для нас война и конфронтация закончились. Мы добились того, чего заслуживали», - заявил Гаджиев.

Говоря о переговорах Баку и Еревана, помощник президента отметил, что еще остаются «вопросы, которые необходимо обсудить», в то же время заметив, что «мы гораздо ближе к миру... мы больше не видим серьезных проблемных вопросов».