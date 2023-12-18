В Кремле не видят смысла вести переговоры с Киевом

«Вот эта формула мира, которая упоминалась и упоминается часто, знаете, здесь просто нужно раскрыть глаза и посмотреть на факты: формулу мира пытаются искать без участия России. По меньшей мере это является абсурдным процессом. А если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков также сказал, что «тема переговоров сейчас не актуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров».

Он отметил, что для переговоров нет предпосылок с тех пор, как Киев якобы по наставлению Лондона покинул стол переговоров. «Еще меньше этих предпосылок стало после того, как Украина фактически законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной», - добавил Песков.