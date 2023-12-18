Пашинян берет полный контроль над спецслужбами Армении

Назначать и освобождать главу СНБ Армении вместо президента будет премьер, соответствующий законопроект представлен в постоянную комиссию парламента по обороне и безопасности. Об этом сообщают армянские СМИ.

По словам замминистра юстиции Арменуи Арутюнян, по нынешнему законодательству СНБ Армении подчиняется премьер-министру, однако глава Службы и его заместители назначаются и освобождаются решением президента.

После изменений эта функция перейдет от президента к премьеру.

Также поправки предполагают, что для назначения на должность главы СНБ и заместителей не нужно иметь соответствующее звание. Комиссия проголосовала за поправки.