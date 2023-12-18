В пресс-службе аэропорта заявили, что в конкурсе смогут принять участие все пассажиры, планирующие вылететь из аэропорта Баку до 29 февраля 2024 года.

Для этого пассажирам необходимо подписаться на официальную страницу аэропорта в Instagram www.instagram.com/bakuairport и подтвердить свое участие, написав комментарий под соответствующим постом. Победители конкурса получат возможность воспользоваться уникальными преимуществами бизнес-залов Бакинского аэропорта, включая комфортные условия для отдыха и работы, разнообразное питание, напитки и другие услуги.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальных страницах аэропорта в социальных сетях, а также по ссылке https://airport.az/ru/press-release/novogodnii-konkurs/.